Liverpool signerte midtstopper fra Preston

Mandag bekreftet Anfield-klubben at de to midtstopperne er hentet inn på overgangsvinduets siste dag. Davies forlater Preston og har signert en langtidskontrakt, mens Kabak kommer på lån fra Schalke.

Sistnevnte er tyrkisk landslagsspiller. Han kommer til Liverpool etter å ha spilt to sesonger på øverste nivå i tysk fotball. Der har han også representert Stuttgart.

20-åringen har bakgrunn i Galatasaray i hjemlandet.

– Han er et stort, stort talent, og vi ser fram til å jobbe med ham, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Kjempemulighet

Ben Davies ser fram til å bli en del av sin nye klubb.

– Dette er en kjempemulighet. Selvfølgelig kom det som litt av en overraskelse, men når jeg tenker over det, er det en fantastisk mulighet jeg har foran meg, sier Davies til klubbens nettsider.

– Det vil være galskap å ikke gripe den og lære av de andre spillerne, tilføyer han.

Manager Klopp er glad for å ha nyevervelsen på plass.

– Vi ser kvaliteten i han og potensialet også, for han er 25 år og har mye foran seg. Jeg liker mye av måten han spiller på. Han er en virkelig bra fotballspiller, ser ut som en god leder i Preston-laget, gode taklinger, ser fotballsmart ut og kan spille spille i ulike posisjoner fordi han har spilt i både en trebackslinje og en firebackslinje, sier tyskeren.

Skadetrøbbel

Liverpool har vært ute etter å styrke bredden i forsvaret, og to midtstoppere inn løser noen problemer for Jürgen Klopp.

Virgil van Dijk og Joe Gomez er som kjent ute med skader trolig for resten av sesongen. Fabinho har vært inne og vikariert, men han også sliter med skader.

Mandag kveld ble det også kjent at Joel Matip er ute for resten av sesongen.

Minamino leies ut til Saints

Liverpools midtbanemann Takumi Minamino (26) skal spille for Southampton ut 2020/21-sesongen.

Det ble bekreftet i timene etter at overgangsvinduet i England stengte ved midnatt natt til tirsdag.

– Jeg er veldig fornøyd med å ønske Takumi velkommen til troppen vår for resten av sesongen. Han gir oss nok et bra alternativ offensivt, og han er den riktige spillerprofilen for oss, sier Saints-manager Ralph Hasenhüttl.

Minamino kom til Liverpool fra østerrikske Salzburg i januar i fjor. Siden har japaneren vært involvert i 31 kamper for rødtrøyene, og han ble seriemester sist sesong.

