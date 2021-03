King aktuell for Southampton

Dermed ser det ut til at King kan få sin etterlengtede overgang på overgangsvinduets siste dag. Han har vært koblet til West Ham en periode uten at noe har formalisert seg.

Nordmannens kontrakt med Bournemouth går ut til sommeren, og det har ikke vært aktuelt for King å forlenge den etter at klubben rykket ned fra Premier League.

The Athletic skriver at forslaget som angivelig ligger på bordet, er at King blir Southampton-spiller for en mindre overgangssum mens Shane Long går motsatt vei på et lån med opsjon om forlengelse.

Det at King har bare et halvt år igjen av kontrakten, gjør samtidig at han har muligheten til å skrive under for hvem han vil med virkning fra 1. juli. Britiske medier skriver at han skal ha flere tilbud som med høy sannsynlighet vil innebære Champions League-spill neste sesong.

Nettstedet skriver videre at både Everton og Fulham skal være interesserte i nordmann, i tillegg til at flere Champions League-klubber også skal ha vist sin interesse for King.

