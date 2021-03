Dommerne innrømmer dobbeltfeil i Solskjær-fadesen mot bunnlaget

Onsdagens hjemmetap mot bunnlaget Sheffield United var et slags vendepunkt for Ole Gunnar Solskjærs lag etter en strålende periode og en lang rekke kamper uten tap.

1-2-nedelaget var tungt å svelge. Og det ble trolig ikke lettere for Solskjær av at dommerteamet i kampen i ettertid innrømmet å ha gjort to potensielt avgjørende feil.

For det første skulle Sheffield Uniteds 1-0-mål vært annullert fordi Billy Sharp dyttet Manchester United-keeper David de Gea.

Sju minutter senere fikk vertene et mål feilaktig annullert fordi kaptein Harry Maguire tilsynelatende hadde vært for tøff i bortelagets 16-meter.

– Jeg har fått rapporten fra dommerdelegatene, og de to avgjørelsene var feil. De har innrømmet at deres scoring skulle vært annullert, og at vårt skulle ha blitt stående, sa Solskjær på mandagens pressekonferanse foran ligakampen mot Southampton.

– Det er en stor endring i momentum for oss. Kommer du foran 1-0, vinner du kanskje kampen. Så det er hårfine marginer. Og slik er det gjennom en sesong. Noen ganger er du heldig, andre ganger ikke, sier nordmannen.

