11 dager i desember

Alt så kjørt ut for Boston Red Sox da de lå under 0-3 i kamper mot erkerival New York Yankees i retten om å komme til World Series-finalen i baseball i 2004. «The curse of the Bambino», Bambino-forbannelsen, startet da legendariske Babe «The Bambino» Ruth meldte overgang fra Red Sox til Yankees i 1918. På 86 år virket det umulig for Red Sox å vinne World Series i baseball – de hadde en tendens til å kollapse når det gjaldt som mest.

Nå måtte de gjøre noe ingen hadde gjort før; å snu 0-3 til seier i best-av-sju serien. Men i løpet av fire dager i oktober gjorde Red Sox nettopp dette. Fire strake seire over erkerivalen ble til nye fire strake seire over St. Louis Cardinals i finalen. Forbannelsen var brutt.

Det tok 11 dager.

Ledet av legendariske Sir Matt Busby kjempet Manchester United seg til en 4-1-seier over Benfica etter ekstraomganger på Wembley i Europacupfinalen i 1968. Men så sa det stopp for de røde djevlene. Det tok hele 26 år før Sir Alex Ferguson ledet laget til sin første ligatittel siden Busby i 1993, men suksessen i Europa lot vente på seg.

Etter 1-1 hjemme mot Juventus i den første semifinalen i Champions League i 1999, lå Solskjær & Co. under 0-2 i Torino. Men United ga seg ikke, og endte til slutt opp med å vinne 3-2 som ga avansement til finalen.

Aldri før hadde et engelsk lag vunnet «The Treble», men disse maidagene i 1999 hadde en spesiell eim over seg. Først sikret United seg Premier League-tittelen ved å slå Tottenham i siste serierunde før de valset de over Newcastle i FA-cupfinalen uka etter.

Nå ventet Bayern München i Champions League-finalen i 1999. På det som ville vært Busbys 90-årsdag kjenner vi alle historien: Bayern ledet 1-0 i det klokka passerte 90 minutter, men da dommeren blåste av for full tid tre minutter senere, hadde United scoret to. United ble dermed det første laget som tok trippelen.

Det tok 11 dager.

Rom ble ikke bygget på en dag, og det ble heller ikke Vålerengas fotballdamer. Men det har heller ikke tatt lang tid. På et styremøte høsten 2015 ble det bestemt at Vålerenga skulle være en ledende klubb innen kvinnefotballen. Fem år senere har de mulighet til å fastsette dette.

På søndag klokka 13.00 spiller de siste serierunde hjemme mot Arna-Bjørnar. Vålerenga er á poeng med Rosenborg før den siste runden, men har fire mål bedre målforskjell. Vålerengas beste plassering i Toppserien var andreplassen i fjor. I år kan de bli seriemestere for aller første gang.

På torsdag klokka 18.00 spilles den første kampen i 16-delsfinalen i Champions League mot danske Brøndby hjemme på Valle. Vålerenga har aldri vært i Champions League tidligere og møter Brøndby som har vært med hvert eneste år mesterskapet har eksistert.

Søndag om en drøy uke er det cupfinale mot LSK Kvinner på Ullevaal Stadion klokka 15.30. I sin tredje finale på fire år kan Vålerenga bli cupmestere for aller første gang.

Og på onsdag om knappe to uker er det returoppgjør mot Brøndby klokka seks.

11 dager.

Historien har vist at 11 dager er nok til å skrive historie. Vålerenga kan bli neste klubb som skriver vakker fotballhistorie.

For på 11 dager i desember avgjøres alt.