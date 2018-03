Sarpsborg24

– Vi ønsker å få til et prøveprosjekt på E6 i Østfold. Vi tar ikke stilling til hvor mye av strekningen dette skal gjelde for, men tenker det i alle fall bør innføres der det er fartsgrense på 110 kilometer i timen, sier Jacobsen.

Denne uka sendte hun et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om saken.

Trafikkøkning

Hun peker blant annet på at tunge kjøretøy som bruker lang tid på å kjøre forbi hverandre – gjerne i lavere hastighet enn veien er dimensjonert for – utgjør en trafikkrisiko.

– Det kan skape trafikkfarlige situasjoner dersom du må bråbremse for en lastebil som ligger i venstre fil i bare 80 kilometer i timen. Samtidig bidrar dette til lange køer, særlig i rushtiden.

– Hver eneste dag kjører rundt 3.000 lastebiler inn i Norge over grensa ved Svinesund, og dette tallet øker med fem prosent i året, poengterer Jacobsen.

Stortingsrepresentanten fra Østfold Ap trekker også fram at forbikjøringsforbud for tunge kjøretøy er noe andre europeiske land allerede har innført.

– Tyskland har praktisert dette i alle år, der man har fri fartsgrense på motorveiene. Belgia og Ungarn har kommet etter, og nå er det et prøveprosjekt i Danmark. Trailersjåførene nedover i Europa er vant til dette, og dermed vil det også bli enklere for dem å forholde seg til et norsk forbud, mener Jacobsen.

Skeptisk til totalforbud

Sjefen for utrykningspolitiet, Runar Karlsen, forteller at det allerede eksisterer et slikt forbud på begrensede strekninger på norske motorveier.

– Dette kan særlig være hensiktsmessig på strekninger hvor man over tid har sett at dette er et problem. Det er ingen ønskelig situasjon at noen skal bruke lang tid på å komme seg forbi – noe som kan skape trafikkfarlige situasjoner, irritasjon hos bilførere og høyere risiko andre steder fordi man skal kompensere for tapt tid, sier UP-sjefen.

Han er likevel skeptisk til å forby tunge kjøretøy å benytte venstre fil på generelt grunnlag.

– Et totalforbud høres dramatisk ut, men skilting som forbyr forbikjøringer på enkelte strekninger kan vi godt ha mer av enn i dag, sier Karlsen.

– Skal utredes

Samferdselsministeren har nå besvart Jacobsens spørsmål, og bekrefter at han er kjent med problemstillingen.

– Samferdselsdepartementet har derfor nylig bedt Vegdirektoratet om å utrede behovet for endringer i regelverket som er relevant med hensyn til hastighetsforskjeller mellom ulike kjøretøy. Et av tiltakene som Vegdirektoratet ser nærmere på, er et forbud mot tunge kjøretøy i venstre felt på motorveg, skriver Ketil Solvik-Olsen i sitt svar.

Dette tolker Siv Jacobsen som et positivt signal på at forslaget kan bli en realitet.

– Jeg er positivt overrasket over svaret fra samferdselsministeren. Behovet er åpenbart, og at de allerede er i ferd med å se på det er veldig bra. Vi i Østfold er mer enn klare for å være prøvekaniner, sier Jacobsen.