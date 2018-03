Sarpsborg24

– Vi er nå i gang med å vurdere hvorvidt regelendringer er hensiktsmessige ut fra trafikksikkerhets- og fremkommelighetshensyn, sier Ida Bergene Kongsrud i Vegdirektoratet.

Det er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) som har bestilt utredningen fra direktoratet, på bakgrunn av at de store fartsforskjellene som i dag tillates på motorveiene kan utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko.

– Vurderingsnotatet vil bli sendt til samferdselsdepartementet for godkjenning, før vi eventuelt går i gang med et utrednings- og høringsarbeid i videre dialog med departementet, fortsetter Kongsrud.

Ser på flere tiltak

Ministeren har bedt direktoratet utrede både et forbud mot tunge kjøretøy i venstre felt, kravet om minimumshastighet på 40 kilometer i timen og begrensningen på 60 kilometer i timen for kjøretøy med tilhenger uten bremser.

– Vi planlegger for å ha gjennomført en utredning ved sommertider, etterpå tilkommer en eventuell høringsprosess.

– Det er ikke et forbud i dag. Regionene i Vegdirektoratet gjør skiltvedtak på utvalgte strekninger, utdyper Kongsrud.

Forrige uke stilte Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Siv Jacobsen et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren, der hun ytret ønske om nettopp et forbikjøringsforbud for lastebiler på motorvei.

Tause om E6

Jacobsen peker blant annet på at tunge kjøretøy som bruker lang tid på å kjøre forbi hverandre, utgjør en trafikkrisiko og et fremkommelighetsproblem, og ser for seg E6 gjennom Østfold som en forsøksstrekning.

– Det er for tidlig å si noe om da vi er i vurderingsprosessen. Dette må vi se på i samarbeid med regionene, svarer Ida Bergene Kongsrud på spørsmål om dette forslaget.