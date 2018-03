Sarpsborg24

Til sammen dreier det seg om 561 gram amfetamin med en gjennomsnittlig styrkegrad på 14 prosent og hele 23.066 tabletter som inneholdt det narkotiske stoffet fenazepam. Det ble også gjort beslag av en mindre mengde hasj, som ble funnet i et kinderegg i mannens hjem.

Fenazepam er et relativt nytt narkotisk stoff i Norge. Konsentrasjonen i tablettene utgjorde cirka 39.000 rusdoser.

Tre timer for tidlig

Sarpingen er tidligere straffedømt en rekke ganger for narkotikalovbrudd. Faktisk ble forholdene han nå er dømt for begått i prøvetiden fra en betinget dom på 24 dagers fengsel for ruspåvirket bilkjøring og bruk av narkotika.

I sakspapirene fra Sarpsborg tingrett kommer det fram at mannen hadde bare tre timer igjen av promilleprogrammet da han ble tatt for den siste narkotikaoppbevaringen.

Ga opp å telle stoffet

Retten slår fast at Sarpingen fikk narkotikaen fra to menn han traff i Greåker-området. De ønsket narkotikaen overlevert videre til noen andre, noe mannen sa seg villig til å gjøre for 5.000 kroner.

Da han derimot dukket opp på det avtalte overleveringsstedet, møtte ingen opp for å hente narkotikaen. Det endte da med at tiltalte bestemte seg for å beholde stoffet selv.

Før han dro hjem, var han innom en bekjent. Sammen prøvde de å telle opp hvor mange tabletter mannen hadde, men det var så mye at de ga til slutt opp.

Lang ventetid

Mannen kjæreste er også tiltalt for samme forhold, men hennes sak ble utsatt på grunn av sykdom.

Mannens straffeutmåling ble noe redusert på grunn av at saken lå ubehandlet hos politiet i omkring seks måneder fra januar til juli 2017.