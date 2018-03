TO DØGN: Den gjennomsnittlige liggetiden ved Sykehuset Østfold etter fødsel er på 2,58 døgn, og det er ikke satt noe spesifikt mål om å kutte i denne. – Vi ser at det er behov for å gi mor og barn individuell og tilpasset barselomsorg, sier klinikksjef Eirin Paulsen ved sykehuset.