Southampton hilser «Moi» velkommen

Av Emil L. Mohr, NTB

Både Østenstad og Lundekvam signerte for «The Saints» i 1996. Der ble de værende til henholdsvis 1999 og 2008. Det er ikke glemt i Southampton.

– Vi har noen fantastiske bånd til Norge, sier familiefaren Chris Skinner til NTB ved treningsanlegget Staplewood, en snau halvtime vest for den sørengelske havnebyen.

– Lundekvam er en absolutt legende, og jeg drømmer ennå om Østenstads hattrick mot Manchester United i debutsesongen. De var briljante spillere.

Tradisjoner

Derfor er Skinner allerede overbevist om at «Moi» blir en suksess i klubben. 23-åringen har skrevet under en femårskontrakt. De to siste sesongene har han spilt i sveitsiske Basel.

– For det første kan vi trenge noen nye midtbanekrefter. For det andre skal det bli godt å se den norske tradisjonen bli tatt opp igjen, fortsetter han, vel vitende om at også Trond Egil Soltvedt, Stig Johansen, Jo Tessem og Vegard Forren har vært innom de rødhvite.

Pubgjesten Johnny Evans slutter seg til vurderingen. Han sitter på fotballvennlige Scholars Arms i en av hovedgatene i sentrum. Selv om han er dypt konsentrert om VM for øyeblikket, har han tid til presse fra Elyounoussis hjemland.

– Jeg husker Lundekvam. Han var topp, og ga meg autografen sin da jeg var guttunge, forteller Evans, som mener geografien og kjøkkenet virker inn når «vikinger» gjør sine saker bra lokalt.

– Det må være noe med kysten, sjøen – og den gode fisken. På banen trenger vi først og fremst noen som kan score mål. Hvis Elyounoussi har sånne evner, er han mer enn velkommen.

Positiv

Utenfor Southamptons arena St. Mary’s parkerer drosjesjåføren Dahir Mahamed. Etter å ha bodd i Sverige før han meldte flytting til Storbritannia, er han like positiv til nyheten om marokkanskfødte «Moi».

– Det skal bli fint med flere skandinavisk-afrikanere her nede, sier han til NTB.

– Skulle bare ønske at det var jeg som tjente alle de millionene.

