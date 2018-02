Sarpsborg i drømmeboksen

Sarpsborg24

– Vi drømmer mest om at Sparta skal vinne sluttspillet, sier 10.-klassingene Joachim Ryen og Alexander Martinsen ved Kruseløkka ungdomsskole.

De to unge hockey-entusiastene var blant de aller første som fikk prøve Sarpsborg kommunes nye «drømmeboks» som ble åpnet på kjøpesenteret Storbyen torsdag.

– Det er fint å få mulighet til å komme med drømmer og innspill, fastslår Ryen.

– Første i Norge

Ideen om videoboksen er hentet fra Silkeborg i Danmark, som har testet den samme løsningen på sine innbyggere.

– Vi var på besøk der nede i forbindelse med et innovasjonsprosjekt, og hørte at boksen hadde blitt brukt i et prosjekt om valgdeltakelse blant unge. Vi syns ideen var så god at vi valgte å ta den med hit, og dette er den første boksen utenfor Danmark, sier kommunikasjonssjef Pål Nilsen i Sarpsborg kommune.

Les også: Først i landet med ny innbyggerevaluering

Ung målgruppe

I «drømmeboksen» kan hvem som helst ta plass foran kameraet og fremføre sine tanker på 30 sekunder. Tiltaket er et ledd i kommunens arbeid med å skape tettere innbyggerdialog.

– Akkurat nå har vi lyst til å høre hvilke drømmer innbyggerne har for Sarpsborg, eller hvilke forventninger de har til kommunen i årene framover. Vi kan enkelt endre spørsmålene som stilles, så vi tenker etter hvert å bruke den aktivt når vi for eksempel skal ha sentrumsplanen på høring til våren.

– Da tenker vi den vil passe ypperlig i stedet for de gammeldagse metodene som åpne møter i bystyresalen. Dette handler om å nå særlig ungdom på den rette måten, men erfaringene fra Danmark er at også voksne og eldre har brukt boksen til å komme med de ønskene de har, sier Nilsen.

Nostalgi-effekt

Det var Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje som fikk æren av å avduke boksen.

– Min drøm er at 08 tar cupgullet i år, og at Sarpsborg skal være en kommune der barn og unge lykkes, smiler ordføreren.

Boksen blir stående på Storbyen i en uke, før den etter planen skal flyttes rundt om i kommunen. Martinsen-Evje håper nå at sarpingene kjenner sin besøkelsestid.

– Jeg syns det er veldig innovativt og morsomt, og en fin måte for kommunen å være utadvendt på. Det er lav terskel for å gå inn, og minner litt om de gamle fotoboksene man brukte for å ta passbilder. Det kan være litt nostalgi knyttet til dette, så jeg tror det vil funke.

– Jeg håper og tror noen drømmer går i oppfyllelse, og det er lov å sette seg store mål. Noe kan kanskje komme på plass fort, mens andre må man vente lenger på.

Skolevisjon

Og 10.-klassingene som testet «drømmeboksen» har også innspill utover det sportslige.

– De kunne endret litt på skolene, gitt de en liten rekonstruksjon for å gjøre de finere. Og så kan vi bidra med å holde det ryddig, sier Joachim Ryen.