Prisbelønnet for kreativt psykisk helse-arbeid

Sarpsborg24

Det var arrangementskomiteen i Sarpsborg som fredag mottok prisen for sitt gode samarbeid og mangfold på tvers av fag- og organisasjonsgrenser samt kreativitet i aktiviteter og for å ha engasjert ungdom aktivt.

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse i fjor laget kommunen blant annet filmen Hva gjør deg glad?, som var en sterk bidragsyter til at de stakk av med prisen. Der forteller mange av innbyggerne om hva som gleder dem i hverdagen, og filmen har i skrivende stund over 45.000 visninger på Facebook.

Ukelang dag

Kreativitetsprisen ble delt ut av nasjonal kampanjeleder for Verdensdagen for psykisk helse, Le Hang Duong. I begrunnelsene for tildelingen står det blant annet:

"I Sarpsborg bruker de mangfoldet i byen til å lage mange gode markeringer i løpet av en uke av ulike aktører. Språkkafe der de snakker om årets tema, fagdager og vandringer. I 2017 lagde de også en film med innbyggerne som snakket om hva de gleder seg over. Med denne gikk de helt til topps i konkurransen!"

Sarpsborg kommune har lange tradisjoner for å markere Verdensdagen for psykisk helse, og arrangørene setter stor pris på å bli hedret for arbeidet sitt.

– Det er godt å se at den jobben vi gjør med Verdensdagen blir sett og anerkjent, sier Ruben Grytten ved Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse, som tok initiativet til filmen til kommunens nettsider.

– Åpenhet

Rådgiver og koordinator i Sarpsborg kommune, Bente Holm Sælid, forteller at hun også er jublende glad for at Sarpsborg nå har fått denne prisen.

– Vi ønsker å skape åpenhet om psykisk helse, redusere tabuer og sprenge grenser. Det handler ikke om diagnoser, men om hverdagshelse, sier Sælid.