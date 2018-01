Sarpsborg24

– Hvis de ikke har tid til å svare på enkle spørsmål kan de like gjerne legge ned siden, eller i alle fall opplyse at man ikke bør forvente respons, sier Nils Ole Nilsen (32) fra Rakkestad.

Han er en av flere som har reagert på at Østfold-politiet lar innlegg på Facebook-siden stå ubesvart. Selv forsøkte han å kontakte dem etter en ulykke på E6 i høst, men ga til slutt opp å få svar på det han lurte på.

– Det behøver ikke ta så lang tid. Jeg antar det er en grunn til at de har en Facebook-side. Når allmenheten lurer på ting, syns jeg politiet bør prioritere å følge det opp, sier Nilsen.

– For lav svarprosent

Det var i kjølvannet av saken om bruk av sosiale medier for å spore opp fester med mindreårige deltakere, at Dagsavisen Østfold ble gjort oppmerksom på den labre Facebook-statistikken.

En kjapp titt på siden «Politiet i Østfold» viser at det i løpet av det siste halvåret har kommet inn rundt 70 spørsmål og henvendelser. Bare to av dem er blitt kommentert av politiet.

– Jeg har full forståelse for at politiet har mange andre viktigere oppgaver enn dette, og at de ikke har tid til å svare på alt, men det er en altfor dårlig svarprosent, fastslår Nilsen.

Vi har også vært i kontakt med andre som etterlyser bedre Facebook-respons fra politiet, blant annet en kvinne, som samtidig understreker at hun ikke ønsker å henge ut noen.

– Jeg syns det er synd at de ikke svarer, men har forståelse for underbemanningen. Jeg vil heller at de er kjapt ute når de trengs enn å sitte inne og svare på Facebook, skriver kvinnen, som vil være anonym, i en SMS.

– Felles strategi

Kommunikasjonsrådgiver Marita Hatlelid i Øst politidistrikt er ikke fornøyd med tallene hun blir forelagt av Dagsavisen, som viser en svarfrekvens på under 3 prosent.

– Vi har devinitivt en intensjon om å svare oftere på henvendelser enn dette, og kommer til å intensivere innsatsen vår på dette området, sier Hatlelid.

Hun forteller videre at noe av årsaken kan ligge i omorganiseringen av politidistriktene, der Østfold, Follo og Romerike nå er slått sammen til ett.

– Det har nok vært litt ulik organisering av arbeidet med sosiale medier i de ulike distriktene. Nå er vi inne i en prosess, blant annet for å få på plass en felles strategi for dette, og det håper vi skal bidra til å få opp svarfrekvensen, sier kommunikasjonsrådgiveren, og påpeker at det er i politiets egen interesse å være mer tilgjengelig på sosiale medier.

– Ikke bare som en kanal for å arbeide forebyggende. Vi kan også få inn tips om operative hendelser, slik vi gjør gjennom andre kanaler. Derfor er det viktig for oss å være til stede på for eksempel Facebook, slik at det er lettere å komme i dialog med publikum, slutter hun.