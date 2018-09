Sarpsborg24

Under den tradisjonsrike «Herremiddagen» i galleriet og kultursenteret Rekstensamlingene på Fjøsanger i Bergen 30. august, kom det inn et bud på 450.000 kroner. Da auksjonen startet tirsdag kveld, var det høyeste budet kommet opp i en halv million kroner, som også ble budet som ble godtatt, melder NRK og TV 2. Gatemaleriets nye eier er en mann fra Sarpsborg.

Det kontroversielle kunstverket, som har tittelen «Making a Martyr» og er malt av gatekunstneren «AFK», dukket opp på en husvegg i Bergen sentrum andre påskedag. Noen dager senere ble det malt over med svart maling, men noen studenter tok det ned og klarte å fjerne malingen ved hjelp av neglelakkfjerner.

Studentene solgte etter hvert maleriet til en privat kjøper for 300.000 kroner, som ga det videre til Tore Gudmestad som selv hadde hatt inne et bud på 270.000 kroner. Gudmestad er far til journalist og skribent Thea Steen, som døde av kreft i 2016, 26 år gammel. Steen frontet Kreftforeningens Sjekk deg-kampanje og mottok også Kreftforeningens hederspris.

Gudmestad har stilt ut maleriet i Gategalleriet i Bergen, og publikum har samtidig hatt muligheten til å donere penger til foreningen. Pengene for maleriet skal gå til palliativ behandling gjennom Kreftforeningen.

– Det er en fantastisk sum som går til et flott formål, sier Christer Holm i Gategalleriet til NRK.

