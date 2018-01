Kraftig økning i vold mot ansatte

Sarpsborg24

– Det er en økning som bekymrer. Dette går ut over sikkerheten og trivselen til våre medarbeidere, og det gjør noe med oss alle å stå i en arbeidssituasjon der man risikerer å bli utsatt for vold og trusler, sier leder ved Sykehuset Østfolds juridiske seksjon, Jostein Vist.

Sammensatte årsaker

Det var NRK som først meldte at sykehusets ansatte i fjor varslet om 210 voldstilfeller og 238 trusler, mer enn dobbelt så mange som i 2014.

– Det er medarbeidere innenfor rus og psykiatri som melder dette i størst utstrekning, men det er også en økende utfordring for medarbeidere i sykehusets akuttmottak, forteller Vist til samme kilde.

Han mener økningen kan skyldes at flere melder fra om denne typen episoder, men også at det faktisk skjer oftere enn tidligere.

– Vi oppfordrer alle som opplever vold og trusler til å melde fra, men dette er nok ikke bare et resultat av en bedre meldekultur. Vi antar at det er en kombinasjon med at samfunnet har flere tilfeller, sier Vist.

Flere anmeldelser

Ifølge NRK har enkelte ansatte tatt i bruk voldsalarm, og Vist understreker at sykehuset er opptatt av å bevisstgjøre de ansatte på problemstillingen rundt vold og trusler slik at de enklere kan forutse slike situasjoner.

Han forteller videre at Tallene fra 2012 til 2017 viser en jevn økning i både vold og trusler, og at mange av tilfellene blir politianmeldt.

– Vi har en lav terskel for å anmelde vold mot våre medarbeidere, og går i stor grad videre med disse hendelsene. Når det gjelder trusler gjør vi en vurdering fra sak til sak, avslutter Vist.