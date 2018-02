Sarpsborg24

– Det virkelige engasjementet fikk jeg etter flere tragiske drukningsulykker med barn involvert sommeren 2014. Det er så mange hjerteskjærende historier, og jeg tenkte at «dette må man kunne gjøre noe med», sier stortingspolitiker Abid Raja (V)

Derfor inviterte han en rekke aktører med svømmekompetanse til Stortinget for å finne ut av hva vi gjør galt i Norge, og ble sjokkert av tilbakemeldingene.

– Jeg fikk høre at i de andre landene i Norden er godt over 90 prosent av 10-åringene svømmedyktige, mens andelen i Norge kun er på rundt 50 prosent. Min første reaksjon var at dette ikke kunne stemme, for her har vi jo vann overalt.

Mangler 25 mill.

– Det betyr at det er veldig mange unge som ikke er i stand til å redde sine egne liv, og tyder på at vi starter altfor sent, sier Raja.

Som Dagsavisen tidligere har omtalt, ble det fra 2015 innført et tilskudd over statsbudsjettet for å kunne tilby nettopp svømmeopplæring i barnehager, for ungene mellom 4 og 6 år. Og det var Raja og Venstre som kjempet det inn.

– I vårt alternative budsjett foreslo vi 10 millioner kroner til et prøveprosjekt i enkelte kommuner og fylker, og det fikk vi gjennomslag for. Regjeringen foreslo å videreføre summen i 2016, men da fikk vi forhandlet fram en økning til 25 millioner, som senere har blitt økt til 35 i 2017 og 66 i år, sier mannen som spøkefullt kaller seg «svømmeopplæring i barnehagenes far».

Dagsavisen Østfold presenterte 5. februar et eksempel på tidlig svømmeopplæring i praksis, fra Nygårdshaugen barnehage i Sarpsborg, hvor barnehagen har eget svømmebasseng. Ifølge Raja er 90 millioner det magiske tallet for at tilbudet om svømmeopplæring i barnehagen skal bli universelt.

– Det mangler altså «bare» 24 millioner kroner til for at dette skal tilbys gratis til absolutt alle barnehagebarn i denne aldersgruppen. Argumentet for at vi ikke er i mål helt ennå, har vært at ordningen fortsatt ikke er godt nok etablert. Derfor vil jeg oppfordre alle foreldre, lokalpolitikere og barnehageansatte til å sørge for at deres barnehager søker om tilskuddet. Hvis man ser at alle pengene brukes, er det grunn til å trappe opp ytterligere. Vi ser at stadig flere benytter seg av muligheten, sier Raja entusiastisk.

Tankevekker

Venstre-politikeren har også personlige erfaringer som har trigget svømmeknappen hans.

– Jeg lærte ikke å svømme før for noen år siden, etter å ha deltatt på «71 grader nord». Der opplevde jeg å bli liggende i vannet – med redningsvest – men klarte ikke å redde meg selv.

– Samtidig var det en vekker å være med barna mine, for eksempel på Aker Brygge, og tenke på hva som ville skje hvis de havnet i vannet. Jeg kunne ikke reddet dem, men ville druknet selv også. Derfor tok jeg skrittet for både meg og familien, meldte oss på svømmekurs og nå kan hele gjengen svømme, forteller Raja.

Etter møtet med blant andre Norges Livredningsselskap, Svømmeforbundet og Redningsselskapet i 2014 bestemte han seg for å ta grep på vegne av langt flere enn de nærmeste.

– Tilbakemeldingen var at vi må starte allerede i barnehagen, og refleksen min var at det er altfor tidlig. Hvis det skulle skje en ulykke med disse små barna ville det vært en skandale.

– Men jeg ble forsikret om at barna skulle tas med til et basseng der de får opplæring fra svømmekyndige, og at det er langt mindre farlig å begynne tidlig enn når barna blir eldre. Da har de ikke rukket å utvikle en angst for å være i vann, og man vil trenge færre timer på å lære de å svømme, sier Raja.

Regjeringshåp

Når barnehagene er i boks vil han ta for seg skolene, der mange i dag ikke får svømmeundervisning før i 4. klasse.

– Da blir det vanskeligere for barna å lære, blant annet fordi de er mindre fleksible. Derfor er det neste steget å få svømmeundervisning tidligere inn i skolen, og der ønsker vi å starte så tidlig som mulig, aller helst allerede fra 1. klasse, sier Raja.

Tidligere i år gikk partiet hans inn i regjering. I den politiske plattformen står det at «regjeringen vil vurdere om svømmeundervisning kan konsentreres tidligere i skoleløpet enn i dag». Det gir Raja håp om ytterligere gjennomslag.

– Med dagens tilskudd til barnehagene vil potensielt over 70 prosent av barna mellom 4 og 6 år få opplæring, noen av de vil allerede være svømmedyktige, men ikke alle. Ved en fremskynding av svømmeundervisningen i skolen kan man bygge videre på det ungene har lært i barnehagen med en gang. Det er litt som med sykling – når du først har knekt koden, kan du det.

– Hvis vi får til dette har jeg stor tro på at vi vil se et kvantesprang i andelen svømmedyktige 10-åringer fra dagens 50 prosent. Det finnes ikke nøyaktige tall fra barnehagene, men jeg har fått tilbakemeldinger på at rundt halvparten av dem som har fått opplæring gjennom et helt år, klarer seg selv i bassenget allerede da.

– Har gjort mye

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner forsikrer at regjeringen tar nordmenns svømmeferdigheter på alvor, og at de stadig ser på nye tiltak for fortsatt å styrke opplæringen.

– Vi vil at alle barn skal lære å svømme. Det er viktig å starte tidlig. Derfor har regjeringen gjort mye for å styrke svømmeopplæringen i både barnehage og skole. I år sikrer vi over 66 millioner kroner til svømming, noe som legger til rette for at 36.000 barnehagebarn kan få svømmeopplæring, sier Sanner.

Han peker også på at det i høst ble innført en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming for elever på 1. til 4. trinn, som skoler og kommuner må følge.

– Vi har høye ambisjoner for elevene, og vil vurdere behovet for å gjøre mer for å nå målene for svømmeopplæring, sier Sanner.

Avslutningsvis opplyser kunnskapsdepartementet at det er for tidlig å si noe om neste års bevilgning til svømmeopplæring i barnehagene. Dette er informasjon som legges fram i høstens statsbudsjettforslag.