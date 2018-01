Sarpsborg24

– Det er utrolig hyggelig og gledelig at arrangørene syns vi gjør en så god jobb at de stadig velger oss som vertskap, sier ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje (Ap).

Torsdag ble løypekartet for Tour of Norway 2018 offentliggjort, og det ble endelig bekreftet at den tredje etappen i årets ritt starter i Moss og ender i Sarpsborg.

– Engasjerer

På veien skal syklistene innom både Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Svinndal, Karlshus, Ørmen, Vikane, Saltnes og Solli – det blir med andre ord sykkelfest i store deler av Østfold fredag 18. mai.

– Dette er noe som virkelig engasjerer innbyggerne. Mange kommer til sentrum for å få med seg målgangen, men det trekker også mye folk langs hele løypa, utdyper en entusiastisk Martinsen-Evje.

Det er sjuende året på rad at Sarpsborg er del av ToN-ruta, og hvert år siden 2013 har de vært målby på en av de fem etappene.

– Vi har gode erfaringer fra tidligere, og regner med at vi nok en gang skal få alle gode krefter til å dra sammen for å skape en ny folkefest – både næringsliv, byselskapet iSarpsborg og innbyggerne, sier Sarpsborg-ordføreren.

Tett samarbeid

Også ordfører i Moss, Hanne Tollerud (Ap) ser fram til å få Tour of Norway tilbake. I fjor startet rittets avslutningsetappe fra Kanalparken i byen med masse liv og røre, og ordføreren regner med å toppe suksessen i år.

– Vi skal selvfølgelig framstå fra vår beste side, og det klarer vi kun gjennom å stå side om side med både frivilligheten og lokale lag og foreninger. Jeg har ingen grunn til å tro noe annet enn at det skal bli en minst like stor folkefest i år som i fjor, sier Tollerud.

Hun tror også at denne typen arrangementer har stor betydning for sykkelinteressen i både Moss og fylket for øvrig.

– Det vi så i fjor var at veldig mange møtte opp med egne sykler. Det ble også arrangert et eget barnesykkelritt, og når man får et sånt arrangement bidrar man til et positivt fokus på det å sykle. Det er et godt folkehelsetiltak i tillegg til at man kan konkurrere i det – en ålreit måte å komme seg rundt på, rett og slett, fastslår Tollerud.

Drøm om lokale proffer

Fjorårets ritt ble vunnet av hjemmehåpet Edvald Boasson Hagen, mens det var nederlandske Dylan Groenewegen som stakk av med seieren på etappen som endte i Sarpsborg sentrum.

Martinsen-Evje håper det at mange av verdens beste syklister hvert år kommer til Østfold skal smitte over på det lokale sykkelmiljøet, og at man etter hvert kan få fram nye mannlige proffsyklister fra fylket.

– Det hadde vært ordentlig moro. Jeg vet det jobbes godt i Halden, og der har man også miljøet rundt Ladies Tour of Norway. Det er et godt sykkelmiljø her i kommunen, og sikkert også flere andre steder i Østfold.

– I tillegg har vi jo politiske ambisjoner om å få flere til å bruke sykkel og legge mer til rette for dette, og da har slike arrangementer mye for seg.

– Den foretrukne byen

Han mener de årlige besøkene fra sykkeleliten er et resultat av godt arbeid med ulike arrangementer i Sarpsborg, og strategien om å posisjonere seg som en «eventby».

– Vi har også mange andre store ting på gang, som Kulåssprinten i mars og VM i orientering i 2019. For ikke å glemme alle arrangementene i forbindelse med 1000-årsjubileet vårt i 2016.

– Nå har vi har fått et godt rykte som proffe og framoverlente, og har som mål å være den foretrukne byen i området for store arrangementer, avslutter Martinsen-Evje.