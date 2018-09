Sarpsborg24

I januar i år ble mannen i 30-årene stanset av politiet på E6 ved Kalnes etter at bilen han kjørte hadde blitt målt til 125 kilometer i timen i 100-sonen.

Da han møtte i Sarpsborg tingrett tidligere denne måneden innrømmet han fartsovertredelsen, men nektet likevel å godta boten han ble ilagt. Begrunnelsen var blant annet at han mente mange andre hadde kjørt like fort som ham, eller fortere, uten å bli stanset av politiet.

Ble ikke hørt

Samtidig trakk han inn sin utenlandske bakgrunn som mulig motiv for bøteleggelsen fra politiets side.

«Han har videre vist til at nesten alle kjører for fort i Norge, at dette skjer hver eneste dag og at det er urettferdig – og kanskje rasistisk motivert – at han ble stanset», heter det i dommen.

Denne forklaringen tok ikke retten hensyn til, og la i stedet vekt på filmopptak fra fartsmålingen og vitneforklaringer fra politiførstebetjenten som gjennomførte den i sin vurdering.

Ut fra dette fant man det bevist utover enhver rimelig tvil at mannen faktisk hadde ført bilen i den tidligere nevnte hastigheten, og mannen ble derfor dømt til å betale en bot på 7.500 kroner, samt saksomkostninger på 3.000 kroner. I tillegg fikk han tre prikker på førerkortet, og må tilbringe 15 dager i fengsel dersom boten ikke betales.

– Behandler alle likt

Sjef for Utrykningspolitiet (UP), Runar Karlsen, avfeier kontant påstanden om at deres betjenter gjør forskjell på folk.

– Det er helt utenkelig. Her behandles alle likt, uavhengig av både biltype, kjønn, etnisk bakgrunn og andre faktorer. Det eneste vi ser på er om folk faktisk overholder fartsgrensen eller ikke, og reagerer deretter.

Han kan heller ikke huske å ha hørt denne unnskyldningen bli brukt tidligere.

– Men om man kommer fra en annen kultur, kan nok noen bli overrasket over hvor strengt politiet her i Norge håndhever reglene, og at det ikke nytter å snakke seg bort fra straff, utdyper Karlsen.

For mange fartssyndere

Hva gjelder den dømte mannens påstand om at andre, som kjørte minst like fort som ham, slapp unna, har UP-sjefen følgende kommentar:

– For det første er det vanskelig å vite om dette faktisk stemmer, men når det er sagt må vi erkjenne at vi ikke klarer å få stoppet alle som kjører for fort.

– Det kan kanskje oppfattes urettferdig for dem som blir tatt, men det er en utfordring for oss at 55 prosent av all trafikk på veiene våre bryter fartsgrensen, og vi prøver alltid å opptre så rettferdig som mulig, fastslår Karlsen.