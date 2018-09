Sarpsborg24

– Vi har ikke lignet helt på oss selv de siste kampene. Noen tap må vi tåle, men hvordan vi ser ut som lag og at vi ikke klarer å gjøre de samme tingene i serien som i Europaligaen, er litt skuffende, sier sportssjef Thomas Berntsen selvkritisk.

Ved siden av den ene bragden etter den andre ute i Europa har nemlig serieformen vært dalende for de blåhvite den siste måneden. Fire strake tap har det blitt etter seieren mot Lillestrøm 12. august, men likevel er det bare seks poeng opp til Haugesund, som per nå innehar bronseplassen.

– Skulle vi klare å henge oss på topp fire-fem ville det vært fantastisk, men vi er paranoide hvert år, og er ikke fornøyde før vi er matematisk sikret en plass i Eliteserien neste sesong. Det hadde vært veldig behagelig å komme over den magiske 35-poengsgrensen, fastslår Berntsen.

– Skal ikke være maskot

Første mulighet til det er borte mot serieleder Rosenborg søndag, men innen den tid venter altså tyrkiske Besiktas i en annen knalltøff bortekamp torsdag kveld – 08s debut i gruppespillet i Europaligaen.

– Det blir en fin erfaring, og får vi med oss noe derfra er det ren bonus. Det samme tenker vel de når de skal inn i gryta vår, gliser sportssjefen.

Han er dermed klar på at det er hjemmekampene som gir størst håp om gode europacup-resultater, men minner samtidig om at lagets kanskje sterkeste prestasjon i sommer var borteseieren mot Rijeka – et lag som ikke hadde tapt på eget gress på over 20 kamper.

– Vi er ikke med for å være maskot, men er ydmyke på at vi er i en læringssituasjon. Det kan godt hende vi taper seks kamper, for vi møter bedre lag enn de fleste i Eliteserien, men vi har en ambisjon om å være med og kjempe. Vi kommer sikkert til å møte lag som undervurderer oss, og som har viktige kamper i hjemlig liga, sier Berntsen offensivt.

Tar ingenting for gitt

I høst skal 08-spillerne sloss på to arenaer, en relativt ny erfaring, selv om klubben kan skilte med to cupfinaler de tre siste årene. Sportssjefen ber derfor om forståelse for lavere ambisjonsnivå hva gjelder sluttplassering i Eliteserien 2018.

– I fjor var vi med i toppen hele veien, og var ganske tidlig sikre. Hadde vi fått spørsmålet før sesongen om vi ville være med i Europaliga-gruppespillet og ha 32 poeng med åtte serierunder igjen, hadde vi tatt det tusen av tusen ganger, sier Berntsen.

– Vi er nok 70–80 prosent sikre allerede, men det har skjedd større undre enn at lagene i bunnen av tabellen får litt flyt. De skal ha en god høstsesong for å ta oss igjen, men vi tar ingenting for gitt. Det er ikke for å være passive og negative eller senke forventningene til oss selv, det er bare sånn vi er, slutter Berntsen.