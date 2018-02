Sarpsborg24

– Dette var en opptur fra helgen da jeg var i NM i Stavanger. Jeg kom ikke til finalen og fikk noen premie der, så da er det ekstra gøy å få denne prisen her i Østfold, sier Fredrik Hansen (19) som er inne i sitt siste halvår som lærling ved Borregaard Hovedgård i Sarpsborg.

Han forteller at det var en stor overraskelse å bli utpekt som vinner, og er også full av lovord om arbeidsplassen han har hatt etter han fullførte skolegangen ved Mysen videregående skole.

Hardtarbeidende

– Det var litt tilfeldig at jeg endte her, jeg hadde egentlig sett for meg Oslo i starten. Men så ble jeg plutselig en dag oppringt av kjøkkensjefen her og spurt om jeg ville prøvejobbe. Jeg likte meg godt fra dag én, og hadde lyst til å fortsette her, sier Hansen.

Og rosen er gjensidig.

– Fredrik er en hardtarbeidende og blid gutt. Han er veldig faglig interessert, og gjør en stor innsats på vårt kjøkken hver dag. Han konkurrerte både i Østfoldmesterskapet og i NM i fjor, ble Østfoldmester på nytt i 2017, og konkurrerer i østlandsmesterskap og NM også i 2018.

– Han har lagt ned store mengder trening i forbindelse med disse konkurransene, og Fredrik er en gutt som alle på Borregaard hovedgård setter stor pris på, het det blant annet i begrunnelsen fra arbeidsgiver da han ble foreslått til å vinne prisen.

En «sucker» for sukker

Interessen hans for mat har nær sagt alltid ligget der.

– Da så jeg mormor stå på kjøkkenet og lage mat og kaker skjønte jeg at det var kokk jeg hadde lyst til å bli. Jeg fikk hjelpe henne og smakte på mye godt, jeg har alltid vært glad i mat så da føltes det som det mest rette å prøve seg på, sier kokketalentet.

Og selv om han liker å eksperimentere på kjøkkenet er det en mer hverdagslig rett som er den absolutte favoritten.

– Man må jo prøve ut litt. En signaturrett har jeg vel ikke direkte, men jeg er veldig glad i pannekaker – og særlig mormors oppskrift. Den lager jeg ofte selv til frokost, og det slår aldri feil med litt sukker og blåbærsyltetøy på, sier Hansen lattermildt.

– Vanskelig avgjørelse

Østfold fylkeskommune fikk inn 35 forslag til årets pris, fordelt på 33 lærlinger og to lærekandidater. Juryen, som besto av NHOs regiondirektør i Østfold Roald Gulbrandsen, LOs distriktssekretær Ulf Lervik og lederen i fylkeskommunen opplæringskomité Elin Tvete forteller at det var en tøff jobb å kåre en vinner.

– Dette er en veldig vanskelig avgjørelse fordi vi har utrolig mange flinke lærlinger, og dyktige fagarbeidere trenger Østfold flere av. Fredrik har vist stor faglig interesse, og det liker vi veldig godt. Vi har også merket oss at han er veldig nysgjerrig på det å tilegne seg ny kunnskap, han har deltatt i konkurranser og ønsker hele tida å bli bedre.

– Jeg vil også understreke at han blir omtalt på arbeidsplassen sin som en som bidrar til godt arbeidsmiljø. med positivitet og hele den biten der, sier Gulbrandsen, som også er leder for yrkesopplæringsnemnda i Østfold.

Han mener samtidig at Østfold har en jobb å gjøre for å bli enda bedre på fagopplæring.

Vil bli bedre

– Det gror godt, og det gror bedre, men vi er samtidig ikke fornøyde. Vi skal hele tida ha fokus på hvordan vi kan gjøre dette enda bedre og hvorfor det er viktig å sørge for at yrkesfagelevene i Østfold blir bedre. Det er til fordel for Østfold-ungdommen, det er bra for dem at de får et tilbud som gjør at de til enhver tid klarer å løfte seg, fastslår NHO-direktøren.

Fredrik Hansen skal opp til fagprøve i mai, og ser for seg en lang kokkekarriere.

– De fleste sier at jeg kan nå så langt jeg vil, men vi får se. Jeg syns i alle fall det er veldig gøy, og har lyst til å holde på innenfor dette faget resten av livet, avslutter 19-åringen.