Først i landet med ny innbyggerevaluering

Sarpsborg24

– Vi er utvilsomt først i Norge, og det er morsomt. Jeg ser ikke bort fra at det finnes andre steder i verden, men vi har ikke klart å finne eksempler på det, sier kommunikasjonssjef Pål Nilsen i Sarpsborg kommune.

Onsdag ble nettsiden sarpsborg.com/vurderinger formelt lansert. Her kan brukere av Sarpsborg kommunes ulike tjenester legge inn anmeldelser i form av kommentarer og karaktervurderinger fra én til fem. Resultatene blir offentlig tilgjengelig for alle som besøker kommunens nettsider.

– Så når du leser om for eksempel Gatedalen miljøanlegg vil brukervurderingen deres dukke opp, på samme måte som med for eksempel Tripadvisor, forklarer Nilsen.

– Framtidsrettet

Reiselivsnettstedet og lignende tjenester har vært Sarpsborgs inspirasjonskilde.

– Skal du ut og spise eller bestille hotell i en fremmed by, er andres brukererfaringer kjempeviktige. Vi ønsker å være framtidsrettet, og er opptatt av å nå ut på en måte som er litt uvanlig for en kommune, men som folk flest kjenner seg igjen i, sier kommunikasjonssjefen.

Foreløpig er ti av kommunens virksomheter med i vurderingsordningen. Én av disse er Valaskjold omsorgssenter.

Personvern

– Målet er å lage bedre tjenester for brukerne. Derfor håper vi å få inn litt volum. Hvis det bare blir to-tre stykker, er dette en såpass stor tjeneste at det blir litt tynt grunnlag, sier enhetsleder Pål Ronny Bråthen.

Av personvernhensyn vil alle kommentarer som legges ved anmeldelsene bli gjennomgått før de offentliggjøres.

– Pasienten skal beskyttes, for det er taushetsbelagt at man i det hele tatt har et tilbud. Minst like viktig er at ansatte føler seg beskyttet, og ikke blir hengt ut og krenket. Dette skal være godt ivaretatt, sier han.

Ikke bekymret for slakt

Den tekniske løsningen er utarbeidet av Sarpsborg-firmaet Kardigan. Daglig leder Kristian Lunde tente umiddelbart på ideen da kommunen la ut oppdraget på anbud.

– Det er kjempespennende å få være med på et prosjekt hvor de utfordrer seg selv og gjør noe nytt i hele Kommune-Norge. Ikke alle kommuner er så «framme i skoa», og det er et behov for at flere gjør som Sarpsborg, mener Lunde.

Målet på sikt er at alle tjenestene skal kunne vurderes på denne måten. Kommunikasjonssjefen frykter ikke slakt.

– Vi vet at vi leverer gjennomgående gode tjenester, selv om vi sikkert kan bli bedre på det meste. Vi har lang erfaring med bruk av Facebook, og ser at innbyggerne er like flinke til å gi ros som ris. Jeg er ikke bekymret, men spent, sier han.