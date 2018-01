Sarpsborg24

– Vi håper at pengene til denne satsingen skal være nye penger, som ikke tas fra breddedelen rundt barn og ungdom. Hvis det ene går på bekostning av det andre, virker det ikke, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i Olympiatoppen.

Fra nyttår etablerte spydspissen i norsk toppidrettssatsing seg i Østfold, gjennom oppstarten av sitt åttende regionale senter – Olympiatoppen Øst.

– Ett skritt videre

Dette er et samarbeid mellom Olympiatoppen, Østfold idrettskrets og Østfold fylkeskommune. Torsdag ble avtalen formelt signert.

– Dette mener jeg er et paradigmeskifte for idretten her i fylket. Nå får vi mulighet til å fange opp de gode idrettsutøverne vi har, i et system etter den videregående skolen, som gjør det mulig å satse godt videre. Det tenker jeg er ett skritt videre for å gjøre de gode enda bedre, sier leder for nærings- og kulturkomiteen i Østfold, Andreas Lervik.

Fylkeskommunen går inn med en snau million kroner i oppstartsåret, mest av alt for å sikre at senteret de har ønsket seg lenge ikke skulle havne et annet sted.

– Det var viktig for oss å få på plass penger slik at dette ble etablert, og så skal vi finne en løsning for 2019 og 2020. Vi kan ikke la dette bli et blaff, for som idrettspresidenten sier – da løper han over fjorden, sier Lervik.

Like muligheter

Avtalen ble passende nok signert på St. Olav videregående i Sarpsborg, som har en egen toppidrettslinje. Selve senteret skal holde hus i Fredrikstad.

Tanken bak det regionale olympiatoppsenteret er at unge utøvere som virkelig ønsker å satse, skal få muligheten til å bli virkelig gode uten å måtte flytte. Og at både utøvere og trenere skal kunne overføre sin kompetanse til det øvrige lokale idrettsmiljøet.

– Vi har topputøvere fra hele landet i dag, og det er nettopp den kraften som ligger regionalt vi ønsker å utvikle videre. Det skal være så like muligheter som mulig for utøvere som virkelig vil utvikle seg der de bor til et visst nivå, sier Øvrebø.

– Gratiskunnskap

Han berømmer fylkeskommunen og idrettsmiljøet her for å ha vært offensive i arbeidet med å få senteret.

– Når initiativet kommer fra regionen finnes det veldig fort løsninger, mens hvis vi prøver å gå inn og si hvordan vi vil ha det, blir det mye vanskeligere. Så å spille på den lokale entusiasmen og kompetansen fører til gode løsninger og mye større sjanse for at det overlever over tid, sier Øvrebø.

Andreas Lervik tror senteret vil bære frukter for alle deler av Østfold-idretten.

– Det ene er jo utøverne, og det andre er trenerne. Alt vi klarer å tilegne treneren er gratiskunnskap vi kan ta med ut i klubbene etterpå. Jo mer kompetanse vi får ut – desto mer kommer det ned til min datter på ni år.