Southampton bekreftet selv i 13-tiden fredag at femårsavtalen med Elyounoussi er signert, og publiserte en rekke bilder fra seansen.

Den engelske Premier League-klubben har ikke mer enn landet avtalen som gjør sarpingen «Moi» til tidenes dyreste norske spiller, og sikrer ham bortimot 150 millioner kroner i lønn over fem år, før spådommen faller fra sportssjefen i angriperens tidligere klubb:

– Først og fremst har Mohameds karriere til nå vært et fantastisk eventyr for ham, i Sarpsborg, Molde og Basel, og jeg er veldig glad for at han har fått så mye ut av potensialet sitt. Men jeg tror kanskje ikke dette er siste stopp på veien, heller, sier sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg 08 til Dagsavisen Østfold.

– Godt klubbvalg

Han mener kjapt regnet at det finnes rundt 50 lag i Europa som i dag er sterkere enn Elyounoussis nye klubb. Hvor store klubbnavn han har i tankene, vil han ikke dele, men understreker at utspillet ikke bare kommer av ren entusiasme.

– Moi har i mange år vært veldig målrettet og jobbet knallhardt. I Southampton har han også gjort et godt klubbvalg, for de har vist at de er flinke til å bruke unge spillere, og ikke minst fantastisk gode til å utvikle dem. Derfor tror jeg, hvis Moi fortsetter å være like strømlinjeformet proff som han har vært, og samtidig unngår alvorlige skader, at han kan ta enda et steg opp på klubbnivå etter hvert, utdyper Berntsen.

Selv uttalte Elyounoussi på gårsdagens pressekonferanse:

– Jeg føler meg sikker på at dette er en klubb hvor jeg kan utvikle meg videre.

Får United-legende som ny sjef

Mark Hughes, tidligere angriper for en rekke toppklubber, blant andre Manchester United, er Elyounoussis nye manager. Han roser den unge sarpingen, som han har stor tro på:

- Mohamed er åpenbart et nytt, spennende angrepsalternativ for oss. Han har en strålende målstatistikk og målgivende pasninger i to forskjellige land, og vi er blitt veldig imponert av den taktiske intelligensen i spillet hans. Han er fortsatt ung, og vi er trygge på at han kan fortsette å forbedre seg og ta ut enda mer av potensialet sitt her hos oss, sa Hughes under pressekonfferansen på St. Marys Stadium, ifølge klubbens nettsider.

Mange millioner til 08

VG har oppgitt en overgangssum på 190 millioner kroner, potensielt nær 220 avhengig av antall kamper. Sveitsiske Basel kan gni seg i hendene, men det drypper også på Molde og 08. Sarpingene kan vente seg rundt fire millioner kroner i solidaritetsmidler, ifølge samme kilde. Men Berntsen avslører overfor Dagsavisen at det er snakk om betydelig mer enn som så.

– Du får ikke noe tall fra meg, men vi har en god videresalgsavtale som jeg vet vil gi oss en god del mer enn fire mill. Det bidrar til en god og sunn klubbøkonomi, slår Berntsen fast.

– Fantastisk ambassadør

Han tror alle sarpinger er stolte nå, av hva «Moi» har fått til.

– Ja, det kan hele Østfold være. Vi har en av våre i Premier League. Vi er i alle fall stolte av Moi, som har vært en fantastisk ambassadør for Sarpsborg-fotballen. Han viser at det er mulig – for alle som synes fotball er gøy og er glad i å trene. Men det er ikke bare å møte opp på trening med en ball under armen, det er en lang reise, understreker Berntsen.

– Man må ofre mye

Han får støtte av fotballekspert Joacim Jonsson.

– Man må ha en ekstrem dedikasjon og naturligvis talent. Og et treningstalent og et hode for dette. Mange tror de er dedikerte, men uten å være det. Man må ofre mye og droppe andre ting. Verken Mohamed eller fetteren Tarik er produkter av gode treningsanlegg, ungdomstrenere eller opplegg. Disse spillerne kommer fram uansett, fordi de har en enorm drivkraft. Unge i dag er vel stort sett mer dedikerte til Playstation enn til å spille på løkka. Snu det på hodet, a! Da hadde vi hatt mange gode spillere, gitt, slår han fast.

Også Jonsson tror Elyounoussi kan få suksess i Southampton.

– Han har både fysikk og fart og er en av de mest spennende Norge har. Han har utviklet seg jevnt og trutt og tatt steg for steg. Sist har han også vært god i Champions League, argumenterer Jonsson.