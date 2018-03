Sarpsborg24

– Det blir gøyalt, samtidig som det er veldig behagelig å være fotballeder når det ikke blir delt ut poeng. Nå går vi inn i åtte-ni måneder med tenners gnissel og vondt i hodet, uavhengig av om vi vinner eller taper, sier sportssjef i Sarpsborg 08, Thomas Berntsen.

Søndag eliteserieåpner fjorårets bronsevinner hjemme mot regjerende mester Rosenborg, og Berntsen er spent på hvordan årets 08-utgave kommer ut av startblokkene.

– Vi får håpe at vi klarer å vippe en del av de tolv uavgjortkampene vi hadde i fjor i vår favør. Så kan det nok hende vi ikke har det nivået som skal til for å slå de beste lagene hele tida, men det er helt åpent. Hvis jeg skulle satt prosentfordeling på kampen mot Rosenborg på søndag ville jeg sagt 33-33-33, og det er et godt utgangspunkt.

– Bedre totalkvalitet

I løpet av de siste fire månedene har Sarpsborg 08 gjort store utskiftninger i stallen. 14 spillere har forlatt klubben og 12 nye har kommet inn.

– Vi skiftet ut mange før 2016 også, og det gikk veldig greit. Da sloss vi om sølvet, og hadde medaljen en og en halv kamp før slutt. Vi har et veldig kompetent trenerteam med Geir Bakke og Tom Freddy Aune i spissen, men også alle de rundt. Byen, supporterne og spillergruppa er flinke til å integrere folk, fastslår Berntsen.

Han er likevel klar på at det ikke er bare, bare å følge opp 2017-eventyret.

– Hvis man ser på de tre vi har solgt det siste året – Anders Trondsen, Krépin Diatta og Sigurd Rosted på sitt beste – er vi ikke i nærheten av det toppnivået nå.

– Samtidig er det ingen andre fra førsteelleveren som er borte. De som har sittet mye på benken blir nødt til å skaffe energi et annet sted, de er fantastiske gutter, men underbevisst senker de seg kanskje en prosent eller to når de ikke får så mye spilletid. Da ville det vært galt av oss å holde på dem, i stedet for å få inn folk med ny energi. Totalkvaliteten i troppen er nok bedre, mener sportssjefen.

Tviholder på 08-modellen

Sarpingene har i år mer enn doblet totalbudsjettet sitt til nærmere 100 millioner kroner, men det betyr ikke at den økonomiske fornuften klubben etter hvert har blitt kjent for, skal kastes over bord.

– Det er flere som har sperret opp øynene over budsjettøkningen vår, men den nye tribunen er en del av det og et budsjettert over- skudd på 15 millioner en annen, så det er ikke så brutalt som det høres ut.

– Det står ikke plutselig fire spillere her som tjener 1,5 millioner kroner i året, og sier «nå skal vi ta seriegull». Nok klubber har gjort den feilen før oss, og hvis vi skulle mislykkes med en sånn strategi, er alt vi har jobbet for de fem siste årene brukt opp i løpet av ett år.

Miks av unge og erfarne

Derfor ligger lønnsstrukturen i klubben fast. Det samme gjør strategien om å hente inn en god blanding av unge talenter som kan selges med stor fortjeneste og mer erfarne spillere.

– På de siste fem årene har vi solgt for rundt 80–90 millioner, og kanskje brukt seks-sju på å kjøpe inn nye. Vi er en selgende klubb, og må hente spillere med stort potensial og typer som Ronnie Schwartz og Harmeet Singh.

– Dette er spillere som i utgangspunktet – skadefrie og på toppen av karrieren sin – ikke er her. Schwartz ble hentet til Guingamp i Frankrike for to millioner euro, og har vært toppscorer i Danmark. Harmeet har vært den beste spilleren i eliteserien. Hvis vi lykkes med dem, drar de laget til neste nivå, fastslår Berntsen.

– Må strekke oss

Harmeet Singh er selv sulten på å bringe suksess til Sarpsborg, etter å ha kjent smaken av både serie- og cupgull i tida som Molde-spiller.

– Klarer vi å få til noe sånt her vil det være veldig stort. Når vi har et så bra lag, burde vi i alle fall prøve å strekke oss etter å gjøre det bedre – ikke være fornøyde med det man har fått til før, sier midtbanespilleren.

– Samtidig mener jeg forventningene må være realistiske, og klarer vi å komme på øvre halvdel er det en bra prestasjon. Det bør også være et mål å komme til cupfinalen, og hvis vi i tillegg når så langt som mulig i Europa er det et bra eventyr.

God selvtillit

Et annet nytt ansikt på Sarpsborg stadion er tidligere FFK-spiss Alexander Ruud Tveter. Han forteller at det var et enkelt valg å takke ja da Sarpsborg 08 kom på banen, og at europacupspill var en viktig gulrot.

– Det er veldig kult, i alle fall for min del som ikke har vært med på noe lignende før.

Nå gleder han seg til å komme i gang med sesongen.

– Vi har hatt bra resultater i det siste. Det var litt rotete i den siste treningskampen mot Stabæk, men vi kom tilbake og viste at det er mye kvalitet i laget. Så vi er klare, slutter 27-åringen.