Voldtok kvinne i grøftekant etter taxitur

Voldtekten fant sted på Sola omkring klokken 04.00 natt til 1. desember 2019.

Både fornærmede og 31-åringen, som ikke kjente hverandre fra før, hadde da vært på byen i Stavanger.

Da fornærmede skulle hjem til boligen sin på Sola hadde hun ikke nok penger til taxi. Hun gikk derfor til en drosjekø ved posthuset i Stavanger og spurte om andre skulle til Sola.

31-åringen som sto først i køen sa at han skulle i samme retning og at de kunne dele drosjen.

Da de kom fram til stedet kvinnen bodde sa 31-åringen at han egentlig bodde på Madla, men etter noe fram og tilbake gikk også 31-åringen ut av taxien og like etter dette slengte han henne i bakken i veikanten og voldtok henne.

Mens voldtekten fant sted klarte imidlertid fornærmede å ringe politiets nødnummer og klarte å formidle hva som skjedde – og like etter at voldtekten var fullbyrdet var en politipatrulje på stedet.

Stavanger tingrett kom til at 31-åringen skulle dømmes for voldtekt og forbindelse med straffeutmålingen ble det blant annet lagt vekt på at fornærmede er påført betydelige psykiske skadevirkninger.

Straffen ble fengsel i fem år og han må også betale fornærmede 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

