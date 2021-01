Voldtok kvinne etter fest

En 24 år gammel mann er dømt for å ha voldtatt en kvinne i etterkant av en fest i en bolig i Stavanger.

2. februar 2019 bodde 24-åringen sammen med samboeren sin i en bolig i Stavanger. Om kvelden ble det arrangert fest i boligen. Både fornærmede og en annen kvinne var blant dem som var til stede på festen.

På denne ble det drukket en del alkohol, blant annet hjemmelaget vin som skal ha hatt et alkoholinnhold på 20 prosent.

Fornærmede skal på et tidspunkt ha blitt dårlig og gått og lagt seg. Neste morgen våknet fornærmede av at hun ble utsatt for en sovevoldtekt av 24-åringen.

Etter anmeldelse fra fornærmede ble 24-åringen pågrepet av politiet 4. februar 2019. I avhør erkjente han ikke straffskyld og forklarte at han ikke husket noe fra den aktuelle på grunn av beruselse.

Han har senere erkjent straffskyld i saken og har i den forbindelse vist til at DNA-treff har vist at han har forholdt seg som beskrevet i tiltalen. I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på dette, samt at saken har blitt svært gammel uten at 24-åringen kan lastes for dette.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i to år og åtte måneder og at han må betale fornærmede 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

