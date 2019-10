Vold på flyplassen: Gjerningsmann stakk av i drosje

Like før 17.30, tirsdag kveld, melder politiet om en voldshendelse ved drosjeholdeplassen på flyplassen på Sola.

En mann skal ha blitt skadet, og gjerningsmannen skal ha stukket fra stedet.

Politiet melder like etter at en lege er på stedet og behandler den skadde. Flere politipatruljer søker etter gjerningsmannen – som forsvant i en drosje. Politiet melder senere at det var en passasjer i drosjen.

Klokken 17.40 har politiet en observasjonen på den aktuelle drosjen sør for Bryne.

Like etter melder de at bilen er stanset.

Klokken 18.30, melder politiet at den skadde mannen er brakt til Stavanger universitetssjukehus av ambulanse. Han skal ha vært ved bevissthet og ikke hatt synlige ytre skader.

Mistenkte er avhørt og politiet skal ha oversikt over hendelsesforløpet.

Han ble stanset på Jærvegen mellom Bryne og Nærbø.