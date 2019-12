Klokken 17.40 torsdag melder politiet om at de har rykket ut etter at de har fått melding om at det står et vogntog fast under jernbanebrua i Høylandsgt/Elvegata i Sandnes.

Litt over klokken 18.00 meldte politiet at da de kom til stedet, så var vogntoget forsvunnet og at det trolig har kommet seg løs.