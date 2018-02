Roganytt

Klokken 19.15 torsdag melder politiet at det pågår bilberging på E 39 ved Kongeparken.

Bilberging av vogntog pågår i sørgående felt, manuell dirigering på stedet etter at vogntog havnet utenfor veien, melder politiet.

Klokken 19.35 melder også Vegtrafikksentralen at Fv 505 mellom Undheim og Kartavoll er stengt på grunn av berging av vogntog.

Klokken 20.30 melder politiet at bilbergingen på E 39 er ferdig og at veien er åpnet for fri ferdsel.