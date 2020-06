Ville slå firma konkurs – må punge ut selv

Det var en tidligere ansatt i et transportfirma på Haugalandet som begjærte at firmaet han hadde jobbet i ble slått konkurs.

Da saken ble behandlet i Haugaland tingrett den 12. mai i år ble denne utsatt til den 27. mai.

I et prosesskriv den 25. mai tilbakekalte saksøkeren konkursbegjæringen.

Det førte til at transportfirmaet krevde å få dekket 22.912 kroner i advokatutgifter av den tidligere ansatte.

Det mente retten var for mye. Blant annet viste retten til at det underliggende kravet var omtvistet, og at det ikke har skjedd noen oppfyllelse av det underliggende kravet.

«Dette, sammenholdt med at vilkårene for konkurs ikke har vært oppfylt på noe stadium av saken, gjør at retten ikke er enig i at saksøkeren hadde grunn til å få saken prøvd. Etter rettens oppfatning er omkostningen som er krevd høye sett hen til at det må ha vært enkelt for saksøkte å få oversikt over det aktuelle regelverket for konkursbegjæringen», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at den tidligere ansatte skulle betale 10.000 kroner i sakskostnader til transportfirmaet.

