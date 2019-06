Ville «inn til den deilige dama» og «ligge med henne». Da fikk han juling

Den 7. januar i år var 33-åringen ute på byen i Sauda. Han traff da på en annen mann som han ikke kjente fra før – og det endte med at de drakk noen øl sammen.

Etter dette gikk de hjem til 33-åringens bolig hvor planen var de skulle avslutte kvelden med et par øl.

Hjemme hos 33-åringen spilte de relativt høy musikk, noe som førte til at 33-åringens samboer våknet og ble svært irritert over dette.

Mannen som var gjest i huset var blitt svært beruset og han tok seg flere ganger inn på rommet der 33-åringens samboer forsøkte å sove.

Han tok flere ganger tak i henne og dro henne til seg, slik at samboeren måtte slite seg løs fra grepet hans.

Mannen sa videre at samboeren var «deilig», at det var «hans hus» og at han ville kaste ut 33-åringen «da han ikke bodde der lengre» og at han «ville inn til den deilige dama» og «ligge med henne».

Han sa også at han ville bo i sengen hennes og at 33-åringen måtte ut.

Måtte holde igjen døren

Mannen ble etter hvert hissig og samboeren måtte på et tidspunkt holde igjen døren for å hindre at han kom inn.

33-åringen oppfattet det slik at mannen ønsket å forgripe seg på samboeren og ble sint som følge av hans oppførsel.

Han bestemte seg derfor å få ham ut av huset. 33-åringen tok tak i mannen og slo ham flere ganger. Mannen forsøkte å slå tilbake, men 33-åringen klarte å avverge de fleste slagene.

33-åringen dro mannen ned trappen mellom andre og første etasje og ut av huset.

Der dyttet han mannen ned fra trappen, noe som førte til at han falt ned på bakken.

33-åringen gikk inn igjen. Da slo mannen på døren og forsøkte å komme inn.

Det førte til at 33-åringen gikk ut igjen og slo mannen med en lysestake før han fortsatte å slå og sparke vedkommende.

Trusler og skadeverk

33-åringen ble også dømt for andre lovbrudd.

Blant annet ble han dømt for trusler og skadeverk overfor foreldrene sine som er bosatt i Sandnes.

Han ble også dømt for å ha truet broren sin med at han skulle drepe ham, gjøre ham invalid og at han skulle sette Bandidos og Hells Angels på ham.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten mest vekt på voldsepisoden.

Retten kom til at volden var framprovosert av mannen som var gjest i huset, men at 33-åringen gikk svært langt i sin voldsutøvelse og at han etter rettens syn overreagerte på mannens oppførsel.

Jæren tingrett kom ikke til at det var grunnlag for å dømme 33-åringen til samfunnsstraff eller at deler av dommen ble gjort betinget.

Dermed ble straffen satt til seks måneders ubetinget fengsel.

Han ble også dømt til å betale 5000 kroner hver til foreldrene sine og broren sin i oppreisningserstatning.

