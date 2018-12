Ville egentlig ikke være gift – banket kona og datteren

Saken var nylig oppe i Jæren tingrett der mannen erkjente delvis straffskyld etter tiltalen.

På et tidspunkt ble ekteparet separert, men noen år senere gjenopptok mannen og kona samlivet fordi at separasjon/skilsmisse var mot hans religiøse overbevisning.

Tiltalen gjelder i perioden der de hadde gjenopptatt samlivet til en hendelse som fant sted to år senere der den eldste datteren tok kontakt med politiet.

Retten la til grunn at både tiltalte og ektefellen var i stor grad preget av sin religiøse tro.

For mannens del ga dette seg utslag i en autoritær væremåte, som blant annet innebar at hans meninger hadde forrang foran konens meninger, og at han krevde absolutt lydighet fra sine barn.

Kona var på sin side opptatt av å holde familien samlet og leve i tilgivelse,

Jæren tingrett la til grunn at ekteskapet var konfliktfullt og lite harmonisk.

«Tiltalte ønsket ikke egentlig å bo sammen med kona, men ble værende hos henne på grunn av ekteskapsløftet og hensynet til barna. Dette var åpen om overfor alle i familien. Tiltalte ble frustrert over problemene i samlivet, som han i retten sammenlignet med en opplevelse av frihetsberøvelse, og at han slet med mistrivsel og samvittighetskvaler», heter det i dommen.

Kunne bli veldig sint

Kona og barna forklarte i retten at tiltalte hadde store humørsvingninger i den aktuelle perioden og at han kunne bli veldig sint.

Selv forklarte tiltalte at det bygget seg opp et irrasjonelt sinne hos ham og at han ble provosert over ting kona sa og gjorde.

Samtidig kom den yngste datteren i tenårene og tiltalte opplevde henne som obsternasig og vrang, noe han anså som uakseptabelt.

Ringte politiet

Jæren tingrett kom til at han skulle dømmes for vold i form av blant annet kvelertak, sparking og slag mot kona og den yngste datteren. Når det gjelder de andre barna ble han dømt for å ha vært voldelig mens disse var vitne til dette.

Den siste voldsepisoden var så alvorlig at den eldste datteren bestemte seg for å ringe politiet.

Da politiet kom til stedet fikk tiltalte tilbud om å ta inn på et hotell en natt for å la situasjonen roe seg, men han var kranglete og ble derfor tatt med til arresten.

Fikk vekker

Da politiet skulle ta han med seg sa han også til den yngste datteren at det var morens skyld at han måtte i fengsel og ba henne gi beskjed til moren om dette.

Mannen forklarte i retten at natten i arresten virket som en vekker for ham, og at når han fikk roet seg ned og tenkt seg om innså han alvoret i situasjonen, og hvor destruktivt hans sinne var for familien.

«Ifølge tiltalte bestemte han seg av den grunn for å søke herren og bli sterk i hans kraft, og det har etter dette vært fred i familien», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Retten konkluderte med at mannen ikke hadde opptrådt utagerende siden dette.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på at saken var blitt gammel og at tiltalte har erkjent de faktiske forhold.

«Retten kan ikke se at det foreligger andre formildende omstendigheter. Det at tiltalte har vist evne og vilje til å endre atferd tilsier etter rettens vurdering at straffen reduseres», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til syv måneders fengsel og han må også betale 10.000 kroner i saksomkostninger.

