– Vil sette drapsdømt mann tilbake i fengsel

Drapet fant sted i nærheten av de tidligere lokalene til Varmestuens venner på Lagårdsveien kvelden 22. september 2007. En 44 år gammel mann døde da momentant av skuddet som ble avfyrt i ansiktet hans. Mannen, som nå er 37 år gammel, ble 13. februar 2009 dømt til forvaring med en tidsramme på 12 år med minstetid på åtte år.

37-åringen ble prøveløslatt den 23. januar 2018 med en prøvetid fram til lengstetidens utløp som er den 20. september i år.

Nå har statsadvokat Arvid Malde tatt ut tiltale mot 37-åringen der han ber om at mannen gjeninnsettes i forvaring på grunn av gjentatte vilkårsbrudd.

Pågrepet på nytt

Forut for 21. januar i år ble han pågrepet og Stavanger tingrett kom til at vilkårene var til stede for at han skulle varetektsfengsles og han har vært fengslet siden dette. Et av vilkårene for prøveløslatelse er avholdenhet fra bruk av alkohol og andre rusmidler. Allerede i mai i fjor kom det melding fra Kriminalomsorgen at 37-åringen hadde testet positiv og innrømmet bruk av narkotika.

Allerede da begjærte påtalemyndigheten at han ble varetektsfengslet, men fikk ikke medhold i dette.

Da han ble pågrepet i januar i år hadde han testet positivt på narkotiske tabletter, samt et svakt utslag for amfetamin.

Ifølge fengslingskjennelsen fra Stavanger tingrett skal det også være funnet narkotiske tabletter på 37-åringen.

Saken skal opp i Jæren tingrett den 2. juli i år. Anne Kroken er 37-åringens forsvarer. Hun sier til RA at hun og hennes klient mener at vilkårene for gjeninnsettelse ikke er oppfylt.

– Det har etter løslatelse vært noen mindre overtredelser som alle er relatert til narkotika. Min klient er, og har over tid vært i en vesentlig annen situasjon nå med fast arbeid og gode tilbakemeldinger fra alle hold. Dette gjør at fortsatt opphold i fengsel er både uhensiktsmessig og unødvendig, sier Kroken til RA.

