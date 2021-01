Vil ha 37.200 kroner for sigaretter og rulletobakk

Onsdag 9. januar 2019 skal en 52 år gammel mann vært på en kai tilhørende Fiskå Mølle på Fiskå i Strand.

Der skal han ha innført fra Latvia 9000 sigaretter og 1250 gram rulletobakk uten å melde fra til tollmyndighetene.

For dette har han fått et forelegg på 31.000 kroner til fordel for statskassen.

52-åringen har nektet å vedta forelegget, noe som har ført til at saken skal opp i Stavanger tingrett den 26. januar.

I retten bil det bli lagt ned påstand om at 52-åringen skal betale en bot på 37.200 kroner og det vil i tillegg bli krevd saksomkostninger til det offentlige.

I tillegg vil det bli krevd inndragning av 9000 sigaretter og 1250 gram med rulletobakk til fordel for statskassen.

