Ventilasjonsfirma tvangsoppløst

Det firmaet Air2clean AS som ble tvangsoppløst i Jæren tingrett.

Bakgrunnen for det var at firmaet ikke har meldt til Foretaksregisteret om et styre som fyller aksjelovens krav.

Air2clean AS har holdt til på Lye og har drevet med ventilasjonsarbeid.

Firmaet omsatte for 1,4 millioner kroner i 2017 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 240.000 kroner.

Skiftesamling er berammet den 11. juni i år.

