Veifirma gikk konkurs

Det var Karmøy-firmaet KHV AS som fredag var i retten og begjærte oppbud.

Der ble det opplyst at selskapet har en gjeld på 5,6 millioner kroner og at aktiva har en anslått verdi opp mot 100.000 kroner.

KHV AS har blant annet drevet med oppdrag innen trafikkdirigering og arbeidsvarsling på flere av de største veiprosjektene i distriktet og har også levert tjenester innen bygg og anlegg, og har vært engasjert av Statens vegvesen i flere prosjekter.

KHV AS omsatte i 2017 for litt over 104 millioner kroner.

I april i år meldte Statens vegvesen at de har utesstengt underentreprenøren KHV AS fra veiprosjekter inntil videre. Årsaken er underbetaling av ansatte, opplyste Vegvesenet.

– Hvis vi ikke setter foten ned for brudd på tariffavtaler og bestemmelser i kontraktene, så får vi en nedadgående spiral i bransjen, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet i en pressemelding.

Forholdene ble oppdaget da krimseksjonen i Statens vegvesen Region vest i november gjennomførte uanmeldte kontroller ved tre av Vegvesenets anlegg.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Håkon Johnsen Skimmeland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 9. januar neste år.

