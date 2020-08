Var så full at han ikke fikk være med på fest – ble satt av hjemme, men kjørte av gårde

En 49 år gammel mann møtte nylig i Dalane tingrett tiltalt for å ha kjørt bil med promille. Ifølge 49-åringen husket han ikke noe fra den aktuelle hendelsen på grunn av beruselse.

Kjøringen fant sted natt til 31. mars i fjor og forut for kjøringen hadde 49-åringen vært på fest. Etter festen tok 49-åringen en taxi sammen med noen av de andre festdeltakerne for å dra på nachspiel.

På vei mot dette var han imidlertid så full, at de andre ikke ønsket å ha ham med, og taxisjåføren ble bedt om å sette 49-åringen av hjemme hos ham selv – noe som også ble gjort.

Etter dette kjørte taxien omkring åtte kilometer for å frakte de øvrige festdeltakerne til stedet der nachspielet skulle være. Da taxisjåføren returnerte kom det en bil mot taxien som mer eller mindre kjørte i taxiens kjørefelt.

Taxisjåføren fikk svingt til høyre på veiskulderen, men ikke nok til å unngå at bilen som kom imot krasjet med taxien.

Ble gjenkjent

I retten forklarte taxisjåføren at han gikk ut av bilen og at han etter hvert gjenkjente den andre personen, som den han hadde satt av, før han kjørte til nachspielet. 49-åringen ba da om at taxisjåføren ikke skulle ringe politiet.

Taxisjåføren ga beskjed om at han allerede snakket med politiet, samtidig som han forsøkte å ta nøklene fra 49-åringen. Det medførte at 49-åringen slo ham med flat hånd.

Politiet kom til stedet og blodprøve av 49-åringen viste at han hadde kjørt bilen med minst 2,04 i promille.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha kjørt bilen mens han oppbevarte omkring to kilo dynamitt i denne.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt noe gammel, blant annet fordi den var blitt utsatt av koronasituasjonen.

Straffen ble 24 dager i fengsel og 25.000 kroner i bot. Retten kom også til at 49-åringen skulle miste førerretten i to år og seks måneder. For å få denne tilbake må han avlegge førerprøven på nytt.

