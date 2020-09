9. mars i år kjørte 29-åringen bil i Gjesdal. Her ble han forbikjørt av en uniformert politibil i full utrykning med sirener.

Utrykningen fant sted i forbindelse med et liv/helse-oppdrag, og det var også tilkalt ambulanse til stede.

29-åringen ble irritert over politiets kjøring og kort tid etter stanset han ved stedet der politibilen var parkert.

I nærheten sto en personbil parkert og inni denne satt en politibetjent og snakket med personen som befant seg i denne.

En annen politibetjent så at 29-åringen tok fram mobiltelefonen og holdt denne opp mot dem.

Politibetjenten oppfattet utrykningen som en krisesituasjon, og gikk derfor bort til 29-åringen og ba ham om å ikke filme. Hun sa også at ambulanse var på vei.

Ble sint

Ifølge dommen fra Jæren tingrett var 29-åringen sint og sa at han hadde rett til å følge med på det som skjedde. Han var også sint på hvordan politiet hadde kjørt forbi ham – og etterkom ikke politibetjentens anmodning og fortsatte å holde mobiltelefonen i hånden.

Politibetjenten snappet da mobilen hans bort fra ham for å få hans oppmerksomhet.

Han ble da så sint at politibetjenten kalte opp den andre politibetjenten på sambandet. Hun svarte ikke da hun hadde skrudd ned lyden siden hun var opptatt med å snakke med personen i bilen.

Politibetjenten var ukomfortabel, siden 29-åringen var hissig og større og sterkere enn henne. Derfor ba hun operasjonssentralen om å sende en ny patrulje og i mellomtiden la hun mobiltelefonen til 29-åringen inn i politibilen.

Eskalerte

Etter dette eskalerte situasjonen og politibetjenten avbrøt den andre politibetjenten som satt i bilen ved å åpne døren – og på dette tidspunktet kom også ambulansen.

29-åringen var hissig og sint, sa at han ville ha telefonen tilbake og spurte om politiet hadde lov til å ta telefonen.

Politibetjenten som hadde vært i bilen kom ut og ba om 29-åringens navn, noe han ikke ønsket å gjøre. Da han omsider gjorde dette oppga han uriktig fornavn.

Ble dyttet

Den andre politibetjenten sto foran politibilen. 29-åringen gikk tett på henne og dyttet henne i brystet slik at hun måtte ta noen skritt bakover.

Politibetjenten som hadde vært i politibilen forsøkte å ta tak i armen hans. I stedet fikk han tak i armen hennes og slang henne noen meter. Da sprayet hun ham med pepperspray, noe som førte til at hendene til 29-åringen ble glatte.

Det førte til at de to politibetjentene slett med å få kontroll på 29-åringen som strittet imot. De mistet også håndjernet i bakken, noe som medførte at en ambulansearbeider måtte plukke det opp og satte den ene delen på 29-åringens arm.

Politibetjentene klarte deretter å feste håndjernet skikkelig og fikk kontroll på ham.

Jæren tingrett kom til at 29-åringen skulle dømmes for å ha brukt vold og trusler for å påvirke en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling.

Han ble også dømt for å ikke ha oppgitt sitt fulle navn da han ble spurt om dette.

Straffen ble 24 dagers ubetinget fengsel og han må også betale 3000 kroner i saksomkostninger.

