Like før klokken 23 onsdag kveld fikk politiet melding om tre ungdommer som var i ferd med å utøve skadeverk på busser som stod parkert på Flotmyr parkeringsplass i Haugesund.

– En patrulje møtte på de tre ungdommene som ble sjekket, og deretter kjørt hjem til foreldrene, skriver Sør-Vest politidistrikt.

Videre skriver politiet av at bussene var tilsynelatende utrangerte, og at den ene av ungdommene mistenkes for bruk av narkotika.

Alle tre er i 15-16 års alderen.

– Det er uvisst om noe er skadet. Eier av bussene må i så fall anmelde dette i ettertid, opplyser politiet.