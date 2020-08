Var for langt, for bredt og for tungt til å brukes på offentlig vei

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollsstasjon ved E 39 på Helleland fredag.

Av de 181 Kjøretøyene som ble kontrollveid og kontrollert med ANPR skiltgjennkjenningskamera ble 21 kjøretøy plukket ut til utvidet kontroll.

Resultatet var følgende:

Et firma ble rapportert til skattemyndighetene for bruk av utenlandsk kjøretøy i Norge, føreren var norsk men førte et finskregistrert kjøretøy uten og inneha de rette tilatelsen til dette. I tillegg var kjøretøyet for langt for bredt og for tungt til å brukes på offentlig vei.

LES OGSÅ: Fikk umiddelbart kjøreforbud etter å ha kjørt rundt med dette

Tre vogntog var tyngre enn tillatt og fikk da bruksforbud og de måtte lastes om før videre kjøring, det ble skrevet ut overlastgebyrer på til sammen 29.500 kroner for overlasten.

Ett vogntog fikk bruksforbud grunnet dårlig sikring av last.

To vogntog fikk bruksforbud da de var lenger en tillatt.

Én fører fikk bruksforbud og måtte fjerne diverse pyntegjenstander og bord fra synsfeltet til kjøretøyet før videre kjøring ble tillatt.

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med dette i vinduet

LES OGSÅ: Hadde overlast – fikk kjøreforbud