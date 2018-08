Var for gamle – fikk ikke komme inn på utested

Roganytt

De tre mennene som var 42, 39 og 38 år gamle hadde vært på et motorsykkelarrangement i byen og hadde på seg Harley Davidson-jakker på seg, og alle de tre hadde drukket alkohol denne kvelden – uten at de var veldig ruset.

Litt før klokken 03.00 bestemte de seg for å gå på et nyåpnet utested i byen.

På dette var det et arrangement denne kvelden for unge mellom 18 og 25 år.

Da de tre mennene kom til stedet stilte de seg i kø utenfor, men ble nektet adgang av dørvakten på stedet.

For gamle

Både dørvakten og de tre har forklart at grunnen til dette var at de var for gamle.

De tre aksepterte ikke at de ikke fikk komme inn, og mente at det ikke kunne være lovlig å nekte dem på grunn av alder.

I diskusjonen som oppsto ba dørvakten dem om å ta kontakt med politiet for å få bekreftet at det var lov å nekte dem adgang.

En av de tre gikk litt vekk fra stedet for å ringe politiet, mens stemningen utenfor utestedet ble mer og mer amper.

– Hørt om Hells Angels?

De to som var til stede har nektet for å ha vært voldelig mot dørvakten.

Retten kom til at den ene av de to hadde tatt tak i jakken til dørvakten og sagt til ham at dersom han ikke flyttet seg så kom han til å slå til ham.

Han spurte også dørvakten om han hadde hørt om Hells Angels og om han visste hva de var i stand til. Etter dette skal han ha fremsatt flere trusler, før han slo to slag mot dørvakten som parerte disse med hendene.

Dørvakten gikk etter dette inn og vaktleder på stedet kom ut til dem i forbindelse med at han skulle kaste ut to personer på stedet.

Frustrerte

Vaktlederen så at de to var frustrerte og forsto at de var nektet adgang.

Også vaktlederen ble utsatt for vold. Den ene av de to gikk tett inn mot kroppen til vaktlederen, mens han sa at han visste hvordan han skulle drepe ham.

Vaktlederen dyttet vedkommende opp mot veggen og da kom den andre av de to og tok rundt nakken og halsen til vaktlederen med begge hendene.

Vaktlederen klarte også å presse ham inn til veggen og akkurat da kom også politiet og tok kontroll over situasjonen.

Gulating lagmannsrett kom til at mannen som nå er 44 år gammel skulle dømmes til fengsel i 60 dager der 15 av disse ble gjort betinget, samt 8000 kroner i sakskostnader.

Mannen som i dag er 40 år gammel ble dømt til fengsel i 30 dager der 15 av disse ble gjort betinget. 40-åringen må også betale 4000 kroner i saksomkostninger.

