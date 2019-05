Vaktselskap konkurs

Det er Skatteetaten som har begjært Rogaland Vaktservice AS konkurs. Bakgrunnen for begjæringen er at selskapet skylder 130.035 kroner i skatt.

Det er fortsatt drift i vaktselskapet og de mente de kom til å kunne gjøre opp for seg fordi de blant annet har utestående fordringer på 189.000.

Det ble også lagt inn i regnestykket at selskapet hadde en lønnsutgift i perioden på 63.000 kroner.

Retten konkluderte med at beløpet som var utestående hos kunder ikke er nok til å dekke gjelden, dermed ble det åpnet konkurs.

LES OGSÅ: Turselskap konkurs

LES OGSÅ: Restaurant konkurs