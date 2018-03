Vaktmesterfirma har gått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte at firmaet Eiendom-Vedlikehold AS ble slått konkurs.

Eiendom-Vedlikehold AS har holdt til på Hundvåg og har blant annet drevet med vaktmestertjenester.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et beløp på 120.739 kroner som har sin bakgrunn i skyldig merverdiavgift.

Eiendom-Vedlikehold AS møtte første gang i retten den 19. februar i år. Da fikk firmaet utsettelse forutsatt at de betalte hele beløpet innen en uke.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs

Da det ble holdt nytt rettsmøte møtte ingen fra Eiendom-Vedlikehold AS og i løpet av uken som var gått hadde ikke Skatt Vest fått inn skyldig beløp.

Retten kom til at Eiendom-Vedlikehold AS ikke hadde gyldig fravær og kom til at konkursbegjæringen skulle behandles.

Stavanger tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkernes framstilling var uriktig, ei heller kravets størrelse, og la dette til grunn.

LES OGSÅ: Bilfirma slått konkurs

«Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og han er gitt flere muligheter for å gjøre opp for seg», heter det

i kjennelsen fra retten.

Retten kom også til at det ikke er grunn til å anta at Eiendom-Vedlikehold AS kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at

betalingsproblemene midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 5. april i år.

LES OGSÅ: Kvinne (33) dømt for busstopp-sex