Utstyr verdt 100.000 kroner stjålet fra legevaktbil

Tyveriet skjedde under et oppdrag i Normanns gate. Trolig har ikke bakluka på legevaktbilen gått i lås, slik at den har stått åpen mens helsepersonellet var inne på den aktuelle adressen for utrykningen.



– Bagen og innholdet er verdt rundt 100.000 kroner. Den inneholder kostbart medisinsk utstyr som vi trenger for å gjøre jobben vår, sier legevaktsjef Hilde Frafjord til Stavanger Aftenblad.



Legevakten har bare én bag av typen som ble stjålet.



Bagen er gul og grønn med refleksbånd og har et volum på rundt 33 liter. Bagen inneholdt utstyr til å behandle akutte tilstander og til å diagnostisere, som blodprøveapparater, kanyler, medisiner og febermålere, ifølge avisa.



Personer som har opplysninger om bagen, bes kontakte politiet eller legevakten.



(©NTB)