Like etter klokken 18.00 onsdag melder både politiet og brannvesenet om brann i en søppelcontainer i Harestadveien på Randaberg.

Både brannvesenet og politiet er på vei til stedet.

Ifølge operasjonsleder i politiet er det ikke fare for spredningsfare.

Like etter klokken 19 opplyser politiet om at det trolig er arbeid med verktøy som har antent trevikre under containeren.

– Det er ikke noe skader utover trevikr eom stok fyr, melder operasjonsleder i politiet.

