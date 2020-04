Utleiefirma slått konkurs

Det var Haugesund kemnerkontor som begjærte at JPS Utleie AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 150.355 kroner som har sin bakgrunn i skyldig skatt.

JPS Utleie AS har drevet med utleie og leasing av maskiner og utstyr og har holdt til i Haugesund. JPS Utleie AS omsatte for 447.000 kroner i 2018 og fikk samme år et resultat på 422.000 kroner før skatt.

Firmaet erkjente å skylde dat aktuelle beløpet og viste til at eiendelene er to utestående fakturaer på til sammen 175.000 kroner.

I retten ble det også opplyst at skyldneren ikke har full oversikt sin samlede gjeld.

LES OGSÅ: Cateringfirma gikk konkurs

Haugesund kemnerkontor opplyste da at samlet skyldig moms er på 111.249 kroner og at faktura på tvangsmulkt på 56.000 kroner forfaller i neste uke.

Retten viste til at det er holdt utleggsforretning mot JPS Utleie AS med intet til utlegg.

Dermed ble det lagt til grunn at firmaet er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Lise Margrethe Østensjø Waage er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 28. mai i år.

LES OGSÅ: Kafé slått konkurs

LES OGSÅ: Butikk gikk konkurs