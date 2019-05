Utested i Stavanger fikk pålegg om å stenge lokalene i natt

Et utsted i Stavanger sentrum fikk i halv to-tiden natt til søndag pålegg av politiet om å stenge lokalene.

– Patruljen foretok kontroll på stedet og fant ingen godkjente ordensvakter på stedet. Lokalene ble da besluttet stengt, sier operasjonsleder Toralv Skårland i Sør-Vest politidistrikt til RA.

Han forteller at det var personer på steder som opplyste at de var vakter, men ifølge Skårland hadde de ingen godkjenning for dette.

– Vil denne hendelsen få ytterligere konsekvenser for utestedet?

– Patruljen vil skrive en rapport om hendelsen som sendes videre i systemet vårt. Så får politiet og kommunen vurdere om det skal iverksettes ytterligere tiltak i den forbindelse, sier Skårland.



Like før klokken halv tre var lokalene tømt og dørene stengt, skriver politiet på Twitter.