Politiet i Sør-Vest er på en adresse i Sandnes hvor et såkalt neonparty for ungdommer mellom 13 og 15 år har gått over styr, det skriver VG. Der skal det ha møtt opp 200 flere enn man trodde, og arrangøren har bedt politiet om styrt avvikling. Politiet oppfordrer foreldre om å ringe for å få sine unge hjem.