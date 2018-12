Ungdommer i masseslagsmål

Politiet fikk melding om amper stemning på ungdomsskolen 17.00 søndag. Like etter fikk de melding om at flere av de 20-25 ungdommene sloss.

– Politiet dro til stedet med flere patruljer. Flere av ungdommene stakk fra stedet da politiet kom, men vi fikk notert personalia på 8-10 av dem. Det var ungdommer fra Ålgård og Sandnes som var på stedet, melder politiet.

Det er uklart hva som er forandledning til hendelsen.

Fire ungdommer i 13-14 års alderend ble tatt med til Sandnes politisttasjon for samtale med politiet og barnevernet. Politiet kunne ikke se at noen hadde behov for legehjelp:

– Noen av ungdommene har noen hevelser og små sår etter å ha vært innblandet i slagsmålet. Ikke behov for behandling av helse så vidt politiet bekjent

Det blir opprettet sak på forholdet.