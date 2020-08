En ung gutt ble ranet på Våland i Stavanger tirsdag ettermiddag. Politiet fikk meldingen klokken 17.46.

Gutten ble truet til å gi fra seg jakken sin, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Kort tid etter startet politiet søket etter gjerningspersonene, som også er gutter.

Alle under 15 år

Klokken 19.14 melder politiet at de har kontroll på to gutter, som er mistenkt for å stå bak ranet.

Guttene ble tatt med til politistasjonen, og satt i kontakt med barnevernsvakten, opplyser politiets operasjonsleder, Helen Rygg Ims.

Alle involverte er under 15 år.

Intens jakt

– Vi søkte intenst etter gjeringspersonene i området like etter ranet. Flere opplysninger gjorde at vi fant ut hvem de involverte var. Vi kom i kontakt med de mistenkte guttene på to forskjellige steder i byen. Han ene har allerede erkjent ranet. Jakken ble funnet på den andre gutten, forteller operasjonsleder Rygg Ims til RA.

Partene skal ikke ha kjent hverandre fra før, slik politiet forstår det.

Ranet skjedde utendørs på en gate i bydelen Våland.

Rygg Ims forteller at det var en alvorlig situasjon for gutten som ble ranet.

– Han ble truet, og er ganske oppskaket, sier operasjonslederen til RA.