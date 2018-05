Underslo syv millioner kroner – fikk mildere straff

Roganytt

I februar i fjor ble mannen dømt for å ha underslått litt over syv millioner kroner fra et firma som han jobbet for som daglig leder.

I tingretten ble 54-åringen dømt til fengsel i tre år og fire måneder der ti måneder ble gjort betinget.

Nå har saken vært oppe i Gulating lagmannsrett der en post angående kreditorsvik ble frafalt.

Lagmannsretten kom til at han skulle til to års fengsel.

Han ble også frifunnet for inndragning, men ble dømt til tap av rett til å drive selvstendig næringsvirksomhet i tre år.

